Afganistan'da Kanada için çalışan Afgan destek personelinin ilk kafilesi Kanada’ya getirildi

İlk Kafileyi taşıyan Kanada Hava Kuvvetlerine ait "CC-177 Globemaster" askeri uçağı, Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'na dün akşam saatlerinde indi.
Yetkililer, güvenlik sebebiyle ilk uçuşla gelenlerin tam sayısını açıklamadı.
Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Marco Mendicino, Dışişleri Bakanı Marc Garneau ve Ulusal Savunma Bakanı Harjit Sajjan, ilk kafilenin gelmesiyle ilgili ortak açıklama yaptı.
Yapılan yazılı açıklamada, Afgan mültecileri taşıyan bir dizi uçuşun ilk kafilesinin memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "Önümüzdeki günlerde ve haftalarda daha fazla uçuş gelecek. Kanada'nın Afganistan'daki misyonunu destekleyen Afganların hakkını vermeyi taahhüt ettik. İlk Afgan mültecilerin Kanada'ya gelmesiyle, bu sözümüzü yerine getiriyoruz." ifadesi kullanıldı.
Geride kalan Afgan destek personeli ve ailelerinin işlemleri için Afganistan'da bir ekibin görev yaptığı aktarılan açıklamada, "Her Afgan mülteciyi olabildiğince hızlı ve güvenli şekilde çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.
Afgan destek personelinin, Kanada'ya devlet destekli mülteciler olarak getirildikleri vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Afganların Kanada'daki yaşama uyum sağlamasına yardımcı olmak için Kanada genelindeki hizmet sağlayıcı kuruluşlar; kalıcı konut, dil eğitimi, iş ve Kanadalılar ile bağlantılar bulmalarına yardımcı olacak. Tüm bu hizmetler, Afganların yeni evlerine yerleşmelerine yardımcı olacak. Tahliye edilenlerin ve bu operasyonun güvenliğini korumak için Afganların Kanada'da nereye yerleştirileceğine dair bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla operasyonel ayrıntı açıklanmayacak."
- Afganlar, Kanada’dan göçmenlik talebinde bulunmuşlardı
NATO’nun görev gücü kapsamında Ekim 2001’de Afganistan’a asker gönderen Kanada, 2014'te aldığı kararla askerlerini geri çekmişti.
Afganistan’ın Kabil kentinde konuşlanan ve sayıları 40 bini bulan Kanada birliklerine, görev yaptıkları süre boyunca binlerce Afgan tercümanlık hizmeti vermişti.
Tercümanların dışında Kanada Büyükelçiliğinde aşçı, şoför, temizlikçi, inşaat işçisi, güvenlik görevlisi ve hizmetli olarak görev yapan Afganlar da Taliban’ın ölüm tehditlerine maruz kaldıklarını duyurarak, Kanada’dan göçmenlik talebinde bulunmuşlardı.
Afganistan’daki misyonu boyunca Kanada Ordusundan 158 asker, operasyonlarda hayatını kaybetmişti.
Kanada, 2009'da açtığı bir programla 2011'e kadar 800 Afgan tercüman ve ailesini ülkeye göçmen olarak getirmişti.
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