Afganistan'da ilçe emniyet müdürü bombalı saldırıda öldü

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Gazne'nin Kiyak bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, Raşidan ilçe Emniyet Müdürü Aliullah Atai'nin bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.

Aryen, saldırıda ilçe Emniyet Müdürü Atai'nin hayatını kaybettiğini, 3 korumasının da yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.