Afganistan'da iki ayrı bombalı saldırıda 6 kişi öldü

AA

Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, Helmand'ın Laşkargah şehrinde bir eve yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 4 çocuğun yaşamını yitirdiğini söyledi.

Öte yandan Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani de Nangarhar'ın Lalpur ilçesinin Serbend köyünde din alimi Mevlevi Şeydai'nin aracına yerleştirilen bombanın, uzaktan kumandayla patlatıldığını belirtti.

Saldırıda, araçta bulunan Şeydai ile oğlunun öldüğünü ifade eden Hogyani, 2 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Her iki saldırıyı da henüz üstlenen olmadı.