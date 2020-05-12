Afganistan'da hastaneye silahlı ve bombalı saldırı- KABİL

İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Merve Amini, basına yaptığı açıklamada, saldırganların, Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesindeki hastaneye silahlı saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.Saldırganların hastanenin yeni doğan bölümünde güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini ifade eden Amini, çatışmanın devam ettiğini bildirdi.Amini, bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisinin gönderildiğini kaydetti.

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