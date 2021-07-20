Afganistan'da halk savaşın gölgesinde Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti

AA

Son dönemde hemen hemen her gün şiddet olaylarının yaşandığı Afganistan'da Kurban Bayramı dolayısıyla halk, sabah erken saatlerde başkent Kabil olmak üzere pek çok yerde camilere akın etti.

Halk, kuzeydeki Mezar-ı Şerif kentinde bulunan Ravza-i Şerif Camisi'ni doldurdu.

Namaz öncesi halka hitap eden Belh Valisi Ferhad Azimi, Taliban'ın son zamanlarda saldırılarını artırarak barışa olan isteksizliğini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Taliban'ın şiddeti artırarak bir yere varamayacağını vurgulayan Azimi, devam eden sorunların tek çözüm yolunun barış olduğunu belirtti.

Azimi, Taliban'ın yakında kontrol ettiği ilçelerin en kısa zamanda geri alınacağını bildirdi.

Sıkı güvenlik önlemleri altında kılınan bayram namazı sonrası dışarı çıkan Afgan halkı, geleneksel hale gelen ve yıllardır devam eden bayramlaşma törenine katıldı.

Binlerce Afgan'ın katıldığı bayram namazının ardından kurbanlıklar kesilmeye başlandı.

- Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor. Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi.

Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı 2 yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban, Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre de Taliban 407 ilçenin 155'ten fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor. Taliban, kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 255 olduğunu savunuyor.

Ülkede 34 vilayet merkezi tamamen devlet kontrolünde bulunuyor.