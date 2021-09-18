Afganistan'da esnaf güvenlikten memnun, ekonomiden şikayetçi

Kabil'in en eski tarihi camisi Şahi Du Şemşireh'in bulunduğu bölge başkentin en işlek ve hareketli yerleri arasında sayılıyor.
Caminin yakınında yaklaşık 350 irili ufaklı dükkanın bulunduğu Ariyana Kapalı Çarşısı'nın Esnaf Odası Başkanı Ahmed Perviz geleceğe dair ümitli olduğunu belirtti.
Perviz, "Yönetimde yozlaşma ve hırsızlık had safhaya ulaşmıştı. Bu yönden Taliban'ın gelmesiyle şu an durum iyi fakat halkın ekonomik durumunda sıkıntı var. Onun da zamanla düzeleceğini ümit ediyorum." dedi.
Taliban yönetiminden beklentisine ilişkin Perviz, "Taliban yönetimi gençlere eğilmeli. İşsizliğe çare bulmalı. Ülkede güvenliği sağlamalarından dolayı Taliban, halkın sevgisini kazandı ama ekonomiye de bir düzen vermeleri gerekiyor. Gelecekte her şeyin daha iyi olacağını ümit ediyorum." ifadesini kullandı.
Kumaş satıcısı İnayetullah Tahir, bir haftadır hiç satış yapamadığını Taliban'dan işsizlere istihdam oluşturmasını beklediğini söyledi.
Tahir, "Şimdi Afganistan'da durum çok iyi. Bir önceki yönetim döneminde insanlar cebinde 10 bin Afgani (yaklaşık 117 dolar) ve bir cep telefonu için öldürülüyordu. Hırsızlık ve zorbalık üst seviyedeydi. Şimdi güvenlik sorunumuz kalmadı." diye konuştu.
Afganistan halkının yıllardır çok zorluk çektiğini dile getiren Tahir, "Allah'tan umuyoruz ki geleceğimiz iyileşsin çünkü milletimiz yıllardır çok zulüm ve zarar gördü. Taliban yönetiminden beklentimiz insanlarımıza iş bulsun, çarşı pazar canlansın. Bir haftadır hiç satış yapmadım." şeklinde konuştu.
- "Ekonomi çarkının dönmesi dış yardıma bağlı"
Kapalı çarşıda 18 yıldır esnaflık yapan Han Muhammed Eyyubi, piyasanın canlanmasının dış yardımlara bağlı olduğunu belirtti.
Eyyubi, "Taliban geldiğinde iş neredeyse sıfıra düştü. Bir iki satış oluyor, sonra kapatıp evlerimize gidiyoruz ancak ülkede güvenlik sağlandı. Hırsızlık gibi asayiş olayları sona erdi." dedi.
Kabil'in tamamında ticaretin durma noktasına geldiğini aktaran Eyyubi, "Eğer dış yardım gelirse, Eşref Gani hükümetinde olduğu gibi çark bir şekilde döner. Yoksa, bizim ne alt ne üst yapımız var. Madenlerimizi doğru kullanırsak çok faydası olur. Biz ithalatçı bir ülkeyiz, ihracatımız yok." değerlendirmesinde bulundu.
Taksi şoförü Sabır Hüseyin, ülkenin geleceğinin belirsiz olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:
"Ülkenin geleceğinin nasıl olacağı belli değil ama şu anki yönetim öncekinden daha iyi. Çünkü önceki yönetim yozlaşmış, hırsız ve halkın mal güvenliğine önem vermeyen bir yönetimdi. Önceden insanlar başına ne geleceğini bilemedikleri için sokakta yürümekten korkuyordu. Taliban, normal vatandaşa sert davranmıyor. Hırsız ve suçlulara karşı sert davranıyor. Ülkenin geleceğinden ümitliyim."
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