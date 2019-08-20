Afganistan'da düğüne saldırı: 63 ölü, 180'den fazla yaralı

20 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kabil'de bir düğün salonuna bombalı saldırı düzenlendi. Görgü tanıkları düğün sırasında bir intihar saldırganının üzerindeki bombaları patlattığını söyledi.
Yerel saatle 22:40 civarında yaşanan saldırıda 63 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, 182 kişinin yaralandığını, yaralılar arasında kadın ve çovukların da bulunduğunu açıkladı.
Saldırının meydana geldiği bölge başkent Kabil'in batısında bulunuyor ve Şiilerin yoğun olarak yaşadığı bir yer.
Taliban saldırıyı kendilerinin gerçekleştirmediğini açıklayarak, saldırıyı kınadı. Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahid basına gönderdiği yazılı mesajda "Kadın ve çocukları da açıkça hedef alan bu gaddar saldırının hiçbir mazereti olamaz" dedi.
Saldırıyı üstlenen olmadı.
Düğünün davetlilerinden Muhammed Farhag, kadınlar tarafında bulunduğu sırada erkekler bölümünden büyük bir patlama sesi duyduğunu söyledi.
"Düğün salonundaki toz ve sis 20 dakika boyunca dağılmadı. Erkekler kısmındaki hemen herkes ya öldü ya da yaralandı" diyen Farhag, saldırıdan 2 saat sonra bile hâlâ düğün salonundan ceset çıkarılmakta olduğunu belirtti.
Afganistan'da, güvenlik önlemleri nispeten az olduğu için daha önce de düğünler saldırıların hedefi olmuştu.
Son günlerde Afganistan'da neler yaşandı?
10 gün önce Kabil'de bir polis karakolu önünde yapılan bombalı saldırıda en az 14 kişi ölmüş, 150'ye yakın kişli yaralanmıştı.
Saldırıyı Taliban üstlenmişti.
Cuma günü de Taliban liderlerinden Hibatullah Akhundzada'nın erkek kardeşi Pakistan'da Ketta kenti yakınında bir camide patlayan bomba sonucu hayatını kaybetti. Bu saldırıyı üstlenen olmadı.
Afganistan'da tansiyon, ABD ve Taliban'ın ülkedeki Amerikan askerlerinin sayısını azaltma ve barış görüşmelerinde anlaşmaya yaklaştığı haberleri gelmesine rağmen yüksek.
Taliban ve Amerikalı yetkililer, Katar'ın başkenti Doha'da barış görüşmelerini sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü attığı tweette 'iki tarafında da anlaşmayı istediğini' belirtmişti.
Anlaşmanın, Taliban'ın Afganistan'ın ABD'ye düzenlenecek saldırılar için kullanılmaması garantisi vermesi karşılığında, ülkedeki Amerikan askerlerinin kademeli olarak çekilmesini de kapsaması bekleniyor.
Taliban'ın bu anlaşma ardından Afganistan hükümeti yetkilileriyle de ateşkes ve barış görüşmelerine başlaması bekleniyor.
Bu, Taliban'ın 2001'de ABD askeri operasyonu sonucu indirilmesinden bu yana, ülkede en fazla alanı kontrol ettiği dönem.
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