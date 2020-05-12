Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hiva'daki korucu komutanı Şey Ekrem'in cenaze töreninde bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Hogyani, saldırıda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 65 kişinin yaralandığını belirtti.

Hayatını kaybedenlerin arasında Nangarhar İl Şura Vekili Lala Han'ın bulunduğunu ifade eden Hogyani, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.