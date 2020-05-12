Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hiva'daki korucu komutanı Şey Ekrem'in cenaze töreninde bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Hogyani, saldırıda 24 kişinin yaşamını yitirdiğini, 68 kişinin yaralandığını belirtti.

Hayatını kaybedenler arasında Nangarhar İl Şura Vekili Lala Han'ın bulunduğu bilgisini paylaşan Hogyani, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.