Afganistan'da bombalı saldırılar: 6 ölü

Calriz Kaymakamı Halilurahman Halili, gazetecilere yaptığı açıklamada, Calriz'in Kote İşru bölgesinde yol kenarın yerleştirilen iki bombanın, sivilleri taşıyan araçların bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Halili, saldırılarda 6 sivilin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını belirtti.

Öte yandan Maydan Vardak İl Şura Vekili Şerifullah Hotak ise saldırılarda 9 kişinin öldüğünü öne sürdü.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.