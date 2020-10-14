Afganistan'da bombalı saldırılar: 10 ölü

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Herat'ın Kişk Kohne ilçesinde ve Kunar'ın Esmar ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombaların, sivilleri taşıyan araçların geçişi sırasında patlatıldığını belirtti.

Saldırılarda 10 sivilin yaşamını yitirdiğini, 13 sivilin de yaralandığını söyleyen Aryen, saldırılardan Taliban'ı sorumlu tuttu.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.