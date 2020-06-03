Afganistan'da bombalı saldırıda ilçe emniyet müdürü öldü

Sayed Kerem ilçe Kaymakamı Şerif Kilival, basına yaptığı açıklamada, ilçe Emniyet Müdürü Himmet'in, göreve başlamasının hemen ardından Taliban saldırısına uğrayan polis karakoluna desteğe giderken Çinui bölgesinde bombalı saldırıya uğradığını belirtti.

Kilival, Taliban militanlarınca düzenlenen saldırıda ilçe Emniyet Müdürü Himmet ile 3 polisin yaşamını yitirdiğini, 4 polisin de yaralandığını söyledi.

Kilival, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini kaydetti.

Öte yandan Kandahar Valiliği Sözcüsü Ahmad Bahir Ahmadi, Kandahar'ın Şahveli Kot ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 4 sivilin yaralandığını bildirdi.