Afganistan'da bombalı saldırıda emniyet müdürü ve amiri yaralandı

Herat Emniyet Müdürlüğü basın sorumlusu Atikullah Vesik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Oba-Herat otoyoluna yerleştirilen bombanın, Oba ilçe emniyet müdürü ve emniyet amirinin makam aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Vesik, saldırıda emniyet müdürü ve amirinin yanı sıra 2 polisin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.