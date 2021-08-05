Afganistan'da bombalı saldırıda bir sivil yaşamını yitirdi

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adil, AA muhabirine, bir bisiklete yerleştirilen bombanın, Mezar-ı Şerif'in merkezinde kalabalığın arasında patlatıldığını söyledi.

Saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin de yaralandığını ifade eden Adil, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.

Mezar-ı Şerif Hastanesi Başhekimi Gavsuddin Enveri ise 2'si ağır 15 yaralının hastaneye getirildiğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan başkent Kabil'de, 3 Ağustos'ta, Taliban'ın üstlendiği, savunma bakanının evine yönelik düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda, 8 kişi hayatını kaybetmişti.