Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Afganistan'da bombalı saldırıda Belh Valisi hayatını kaybetti

Afganistan'da meydana gelen bombalı saldırıda Belh Valisi Muhammed Davut Muzemmil'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda iki sivilin de hayatını kaybettiği ifade edildi

Giriş: 09.03.2023 - 11:14 | Güncelleme: ABONE OL
Afganistan'da bombalı saldırıda Belh Valisi hayatını kaybetti
Afganistan'da bombalı saldırıda vali hayatını kaybetti
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde Valilik binasında düzenlenen bombalı saldırıda, Vali Muhammed Davut Muzemmil'in öldüğü bildirildi.

Belh Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Muhammed Asıf Veziri, AA muhabirine açıklamasında, saldırının Valilik binasında yerel yetkililerin de katılımıyla yapılan idari toplantı sırasında düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda Belh Valisi Muhammed Davut Muzemmil ile iki sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Veziri, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Görgü tanıkları, Valilik binasına ambulansların gönderildiğini ve çevredeki yolların trafiğe kapatıldığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
"Şüpheli" salgın alarmı: Afganistan'da 21 kişi öldü
Taliban'dan kadınlara bir engel daha: Erkek doktora gitmek yasak
Taliban'dan kadınlara bir engel daha: Erkek doktora gitmek yasak
Taliban'dan vitrin mankenlerine de yasak
Taliban'dan vitrin mankenlerine de yasak
Afgan uyruklu 5 kişinin katiline Afganistan'da kelepçe!
Afgan uyruklu 5 kişinin katiline Afganistan'da kelepçe!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.