Afganistan'da bombalı saldırıda 6 sivil öldü

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Murdiyan ilçesinin Feruk Kale bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini belirten Aryen, 1 sivilin de yaralandığını ifade etti.

Aryen, saldırının Taliban tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.