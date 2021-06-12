Afganistan'da bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen iki bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Ahmet Ziya Ziya, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in batısındaki Daşt-i Barçi bölgesinde sivilleri taşıyan 2 araca yönelik bombalı saldırılar düzenlendiğini söyledi.

Ziya, saldırılarda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini 6 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Bu sabah ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda da 1 sivil hayatını kaybetmişti.

Afganistan'da barış sürecinin belirsizliği sürerken saldırılar devam ediyor. Ülkede mayıs başından beri yabancı güçlerin çekilmeye başlamasıyla şiddet olayları arttı.

Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi, Taliban'ın mayısta bin 455 saldırı düzenlediğini açıklamıştı.