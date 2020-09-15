Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Celalabad'ın 2. Bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, istihbaratçıları taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 1 istihbarat çalışanının yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 3'ünün de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.