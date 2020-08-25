Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırganın bomba yüklü araçla Belh ilçe merkezini hedef aldığı bildirildi.

Saldırıda ikisi sivil üç kişinin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 41 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırının şiddetiyle çevredeki binaların hasar gördüğü, ölü sayısının artmasından endişe edildiği aktarıldı.

Saldırıyı Taliban üstlendi.