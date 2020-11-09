Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 16 yaralı

Emniyet yetkililerince yapılan açıklamada, dün, Kandahar'a bağlı Maiwand ilçesinde yerel saatle 20.00 sularında bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendiği duyuruldu.

Saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

Yaralıların Maiwand ve Kandahar'daki hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.