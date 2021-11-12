Afganistan'da cuma namazında patlama!

Reuters'ın son dakika olarak servis ettiği haberine göre, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde cuma namazı sırasında bir camide patlamada meydana geldiğini aktardı.

İlk belirlemelere göre en az 12 kişi yaralandı.

Ayrıntılar geliyor...