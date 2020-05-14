Afganistan'da askeri kampa bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü

203. Tunder Kolordu Komutanlığı Sözcüsü İmal Mumand, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın, Gardiz şehrindeki askeri kampı bomba yüklü araçla hedef aldığını söyledi.

Mumand, saldırıda ilk belirlemelere göre 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, 5'i asker 19 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.