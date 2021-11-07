Afganistan'da art arda iki bombalı saldırı!

Afganistan'ın Nangarhar vilayet merkezi Celalabad kentinde art arda düzenlenen iki bombalı saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililere göre, Celalabad'ın merkezindeki 2'nci Bölge'de art arda iki bombalı saldırı nedeniyle yoldan geçen 3 sivil öldü.

Görgü tanıkları, patlama sonrası silah seslerinin duyulduğunu belirti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.