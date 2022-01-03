Afganistan'da 3 bin litre alkol kanala döküldü

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Afganistan'da istihbarat görevlileri, 3 bin litre alkolü başkent Kabil'deki kanala döktü.

Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'da alkol tüketmek ve satmak yasaktı, bu kuralların Taliban

yönetimi ile daha da sertleşmesi bekleniyor.

1 Ocak'ta Afganistan istihbarat biriminin paylaştığı videoda, 3 bin litre alkolün Kabil'deki bir

kanala döküldüğü ifade edildi.

Afganistan istihbarat biriminin paylaştığı videoda konuşan bir kişi, "Müslümanlar alkol üretimi ve tüketiminden kaçınmalıdır" dedi.

Guardian'da yer alan habere göre, içkilerin ne zaman ele geçirildiği bilinmiyor. Haberde baskınlarda üç kişinin tutuklandığı da belirtildi.