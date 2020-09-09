GÜNCELLEME - Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih'in konvoyuna bombalı saldırı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, bombalı saldırının, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Salih'in makam aracının Kabil'in Taimani bölgesinden geçtiği sırada gerçekleştirildiğini söyledi.

Saldırıda Salih'in elinden yaralandığını ifade eden Aryen, saldırıda ayrıca 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin de yaralandığını belirtti.

Öte yandan Salih, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "saldırıda elinden yaralandığını ve böylesi saldırıların mücadelesine engel olamayacağını" kaydetti.

Saldırının şiddetiyle çevredeki binaların camları kırılırken, olay yerine giden tüm caddeler trafiğe kapatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Taliban, saldırıyı kendilerinin düzenlemediğini açıkladı.