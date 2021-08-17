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Haberler Dünya SON DAKİKA: Afgan kadın yönetmen Karimi ve 11 kişi Türk Büyükelçiliği'nin de yardımıyla kurtuldu

Afgan kadın yönetmen Karimi ve 11 kişi Türk Büyükelçiliği'nin de yardımıyla kurtuldu

Taliban'ın Kabil'e girmesiyle uluslararası topluma çağrıda bulunan Afgan kadın yönetmen Sahraa Karimi ve 11 kişinin, Türk Büyükelçiliği'nin de yardımıyla kurtulduğunu açıkladı

17.08.2021 - 11:34 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: Afgan kadın yönetmen Karimi ve 11 kişi Türk Büyükelçiliği'nin de yardımıyla kurtuldu
Afgan kadın yönetmen Türkiye'nin de yardımıyla kurtuldu
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HABERTURK.COM

Taliban'ın 20 yıl sonra Afganistan'da kontrolü ele geçirmesiyle binlerce kişi ülkeden kaçmaya çalışıyor. Afganistan'da yaşananları sosyal medya hesabından dünya ile paylaşan ve yardım edilmesi için çağrıda bulunan Afgan kadın yönetim Sahraa Karimi ülkeden ayrıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Karimi, "Slovak Film ve Televizyon Akademisi, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Büyükelçiliği, hepsi Kabil'den çıkmama yardım ettiler. Diğer 11 kişiyi de kurtardılar. Hayattayım ve güvendeyim" açıklamasında bulundu.

Günlerdir Kabil'de yaşanan gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaşan Karimi, "Size kırık bir kalple ve güzel insanlarımı, özellikle film yapımcılarını Taliban’dan korumak için bana katılabileceğinize dair derin bir umutla yazıyorum. Bu bir insani kriz ve dünya buna karşı sessiz… Bütün sanatı yasaklayacaklar. Ben ve diğer film yapımcıları hedef listelerinde" ifadelerini kullanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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