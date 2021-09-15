Afgan kadın futbol takımı ülkeyi terk etti

AA / HABERTURK.COM

Ulusal basındaki haberlere göre, bu sabah Torkham sınırından Pakistan’a giriş yapan Afgan kadın futbol takımı, aileleri ve takım koçlarıyla birlikte Lahor’a hareket etti.

AA, Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çaudri Favad Hüseyin'in Twitter’dan yaptığı açıklamaya referans vererek Pakistan'ın "Afganistan kadın futbol takımını memnuniyetle" karşılandığını belirtti.

Bununla birlikte Hüseyin, kaç oyuncunun geldiğine ve burada ne kadar süre kalacaklarına dair bilgi paylaşmadı.

Afganistan'da "geçici yönetim ilan eden" Taliban örgütünün "kadınların spor yapmasını" "yasakladığı" bilinirken Taliban sözcüsü olarak adlandırılan Ahmadullah Wasiq, Avustralyalı yayıncı SBS News’e “Kadınların kriket oynamasına izin verileceğini sanmıyorum.” ifadelerini kullanmış, sözlerine “sporun kadınlar için bir ihtiyaç teşkil etmediğine" ilişkin ifadeler kullanarak devam etmişti.

Wasiq, savunmasını ise “bedenleri teşhir etmek” ile açıkladı. Uluslararası Kriket Konseyi (ICC), Wasiq’in açıklamalarına ilişkin "haberleri not etmekten bile" endişe duyduğunu dile getirmişti.

Geçen hafta BBC Spor, kadın kriket takımının Kabil'de Taliban’dan saklandığını ve Taliban üyelerinin onları aramaya geldiğini aktarmıştı.