Afgan halkından Avusturalya askerlerinin işlediği cinayetlere tepki

AA muhabirine konuşan başkent Kabil sakinlerinden Yahya Çabiş, NATO bünyesinde görev yapan diğer bazı ülkelerin de Afganistan'da cinayet işlediğini ve işlemeye devam ettiğini söyledi.
Afganistan halkının, yabancı güçlerin yaklaşık 20 yıldır işlediği cinayetlerin hesabını bir gün soracağını ifade eden Çabiş, başka ülke askerlerinin de Afganistan'da işlediği cinayetlerin faillerinin mahkemeye çıkarılması gerektiğini dile getirdi.
Çabiş, "Avusturalyalı askerlerin ülkemizde işlediği cinayetler kabul edilebilir değildir, bu insanlık suçudur." dedi.
Kabil'de yaşayan Muhammed Şems de Afganistan halkının 40 yıldır savaşla boğuştuğunu ve her gün kurban verdiğini, artık cinayete tahammüllerinin olmadığını söyledi.
Şems, "Yabancı güçler eğer bizim ülkemize yardım için geliyorsa neden cinayet işliyor? Demek ki yardım için değil zulmetmek için gelmişler. Zaten bizim kendi derdimiz kendimize yetecek kadar var, bir de bunların işlediği cinayetler bizi derinden üzdü." diye konuştu.
- "Batılı ülkeler bizim ülkemizde barış istemiyor"
Kabil Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Nabi Han, batılı ülkelerin yardım amacıyla Afganistan'a geldiğine inanmadığını, amacın sadece "sömürmek ve cinayet işlemek" olduğunu ifade etti.
Avusturalyalı askerlerin, ülkede cinayetler işleyerek niyetlerinin ne olduğunu ortaya koyduklarını belirten Han, bunların, Müslümanları hedef almaktan başka amacı bulunmadığını dile getirdi.
- "Avusturalyalı askerler insanlık suçu işlemiştir"
Kabil sakinlerinden Ehsanulhak Amini de Avusturalya askerlerinin Afganistan'da büyük bir insanlık suçu işlediğini dile getirdi.
Yabancı güçlerin çoğunun Afganistan halkına zulmettiğini vurgulayan Amini, bir gün bu zulümlerin karşılığının olacağını kaydetti.
Amini, Afganistan'da yabancı güçlerin işlediği cinayetlerle ilgili uluslararası mahkemelerin soruşturma yapmasını istediklerini söyledi.
Avusturalyalı askerlerin işlediği bu cinayetlerin daha detaylı soruşturulması gerektiğini dile getiren Amini, böylece belki başka cinayetlerin de ortaya çıkacağını ifade etti.
- "Cinayetin bir bedeli olmalı"
Ülkenin Uruzgan vilayetinde yaşayan Şerifullah Cenneti, Avusturalyalı askerlerin Afganistan'da sivilleri öldürmesinin bir bedelinin olması gerektiğini dile getirdi.
Cenneti, "Avusturalyalı askerlerin Uruzgan vilayetinde askeri kampları bulunuyor. Onların çoğu zaman sivillere yönelik şiddet eylemlerini duyuyoruz, operasyonlarda teröristlerin yerine suçsuz sivil halkı öldürdüklerini duyuyoruz. Avusturalyalı askerlerin işlediği cinayetleri Uruzgan halkına sormak lazım, çünkü onlar birebir bu cinayetlerin tanıklarıdır, benim kanaatime göre bu cinayetlerden Afganistan hükümetinin de haberi vardır ama nedense bu konuyla ilgili ciddi bir tepki gösterilmiyor. Kim ne yaparsa onun karşılığını illaki bir gün göreceğine inanıyoruz." dedi.
- Avustralya askerlerinin, Afganistan'da 39 sivili öldürdüğü ortaya çıkmıştı
Avustralya askerlerinin Afganistan'da savaş suçu işlediğine dair iddiaları soruşturan Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişi tarafından hazırlanan rapor, 39 Afgan sivilin öldürüldüğünü ortaya koymuştu.
Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell, yüzlerce tanığın dinlendiği ve 25 askerin karıştığı 57 olayın incelendiği raporun, bazı askerlerin "savaşçı kültürünün utanç verici kaydını" ortaya çıkardığını söylemişti.
Raporda yer verilen yasa dışı cinayetlerin hiçbirinin "savaşın harareti içinde" tanımlanmadığına ve cinayetlerin bilinçli işlendiğine dikkati çeken Campbell, "Raporda faillerin olayları gerçekleştirirken kafalarının karıştığına veya istemeyerek yaptıklarına dair hiçbir bulgu yok." ifadesini kullanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!