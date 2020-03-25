Afetlerin gönüllüleri: Amatör telsizciler

25 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Kadıköy Şubesi Başkanı Ahmet M. Gökmen, amatör telsizciliği amaç olarak benimseyenlere kapılarının açık olduğunu kaydetti.
Afet anlarında iletişim desteği veren amatör telsizcilikle ilgili bilgi veren Gökmen, amatör telsizcilerin dünya genelinde telsizleri vasıtasıyla diğer amatör telsizcilerle kendilerine ayrılmış ortak frekanslardan görüşme yaptıklarını anlattı.
Gökmen, şunları söyledi:
"Yaptıkları özet olarak dünyanın her yerindeki amatör telsizcilerle görüşmek. Ama bu telefon değil, yani karşında bir telsizci olacak, uzak mesafe olduğu için o frekanslar büyük ölçüde havanın durumuna tabidir. TRAC 1964'te kurulmuş bir amatör telsizcilik cemiyeti. O zamanlar telsiz yasak olduğu için radyo olarak adlandırılmış. 1984’te serbest bırakıldıktan sonra alenen amatör telsizci olarak çalışmaya başladık. Amatör telsizcilik dünyada olağan bir şey. Biz de onlara dahil olduk ve bütün amatör telsizcilerin tabi olduğu kuralların hepsine uyuyoruz ve amatör telsizcilik yapıyoruz."
Yakın mesafe haberleşmesi için röle ve bu röle için direğe ihtiyaçları olduğunu, bir kaç kez rölelerinin çalındığını anlattığını Gökmen, "TRAC, devletle ortak çalışmıyor. Bazı kurumlarla protokoller var. Kızılay, AFAD, 112, polis, AKUT, belediyeler ve özel kuruluşlar var." dedi.
Gökmen, amatör telsizci olmak isteyenlerle ilgili, "Bir el cihazı alıp polis havası ile sağda solda dolaşan veya bir motorsiklet, yelkenci grubu olup da amatörlerin telsiz frekansları daha uzun mesafeye gidiyor diyenleri sevmeyiz. Yani amatör telsizciliği amaç olarak benimseyenlere kapımız her zaman açık, her türlü yardımı yaparız. Araç olarak görenleri zaten aramıza almayız." diye konuştu.
Yılda iki kez Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen sınavdan geçerli not alanlar bu hobiye ilk adımı atmış oluyor.
Sınavdan geçenler Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine verilen özel çağrı işaretleriyle telsiz görüşmesi yapma olanağına sahip olabiliyor.
NOT: Bu haber, AA'nın kuruluşunun 100. yılı kapsamında iletişim fakültelerinde okuyan lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanmıştır.
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