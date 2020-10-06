Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez tarafından yapılan bir çalışma kapsamında TAMP'ın detaylı şekilde incelendiğini anlattı.
Bu planın, 18 Aralık 2013'te yayımlanan "Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliğine" dayandırılarak hazırlandığını ve 3 Ocak 2014'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsatan Özmen, hem merkezi hem de yerel düzeyde afetlere nasıl müdahale edilmesi ve organizasyon yapısının nasıl olması gerektiğinin TAMP ile belirlendiğini dile getirdi.
- "TAMP son derece önemlidir"
Planın amacının afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasında müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemek olduğunu aktaran Özmen, şöyle devam etti:
"TAMP, ülkemizde yaşanabilecek her tür ve ölçekte, afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak bakanlık, kurum ve kuruluşlar, özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile gerçek kişilerin afete müdahale sırasında neler yapması gerektiğini, yani görev ve sorumluluklarını tanımladığı için son derece önemlidir. Afetlere etkili ve başarılı şekilde müdahale edebilmek için planda tanımlanmış olan afete müdahale organizasyonunun, servis ve hizmet gruplarının görev ve sorumluluklarının önceden eksiksiz bir şekilde tanımlanması ve zaman zaman bu görevlerin tatbikatlarla sınanması son derece önemlidir."
- "Değişiklik yapılmaması afete müdahaleyi zafiyete uğratır"
Özmen, planda merkezi düzeydeki organizasyon yapısının, Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile 4 servis ve çeşitli bakanlıkların temsilcilerinden oluşan 28 hizmet grubundan oluşturulduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile Türkiye'de afet yönetimi bakımından en üst kurul olarak işlev gören Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu ile Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun kapatıldığını, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının İçişleri Bakanlığına bağlandığını hatırlatan Özmen, şöyle konuştu:
"Bunların yanında birçok bakanlığın görev ve isimleri değiştirilmiş olmasına rağmen Türkiye Afet Müdahale Planı'nda ve afet müdahale organizasyon yapısında günümüze kadar herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu durumun etkin ve başarılı bir afet müdahalesini zafiyete uğratma olasılığı oldukça yüksektir. Bu nedenle ve olası büyük afette herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak için Türkiye Afet Müdahale Planı'nın yeni değişiklikler ve gelişmeler kapsamında acil olarak yenilenmesinde çok büyük yarar vardır. Ayrıca bu değişiklikler yapılırken belediyelere, sivil toplum kuruluşlarına, özel sektöre ve halka da görevler verilerek, olası afetlerle topyekun mücadele edebilmenin temelleri atılmalıdır."
Doç. Dr. Özmen, bu tür eksiklikler görülerek 18 Eylül 2020'de kurulan "Afet ve Acil Durum Kurulu"nun yeterli olmayacağını belirterek, "TAMP'ın bütüncül bir bakış açısı ile ele alınarak, gerçekleşen afetlerden alınan dersler, afet yönetimi bilimindeki gelişmeler, değişen kanun, yönetmelik ve kurumsal yapılanmalara göre acilen yenilenmesi daha etkin ve başarılı bir afet müdahalesi için gereklidir." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!