Afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlükleri ile ekiplere ilişkin yönetmelik yürürlüğe girdi

Yönetmeliğe göre birlik müdürlüğü; birlik müdürü, birim amirlikleri ve ekiplerden oluşacak.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca birlik müdürlükleri ve il ekibi personelinden karma arama ve kurtarma ekipleri oluşturulabilecek.
Arama kurtarma hizmetleri 24 saat kesintisiz yürütülecek, arama kurtarma personeli vardiyalar halinde çalışacak.
Arama ve kurtarma personeli, afet ve acil durumlar ile tatbikatlarda ihtiyaç duyulması halinde mesai dışında göreve çağrılacak.
Birlik müdürlüğü ve il ekibinin il içi görevlendirmesi il müdürlüğünce, il dışı görevlendirmesi başkanlıkça, yurt dışı görevlendirmesi ise İçişleri Bakanlığınca yapılacak.
Birlik müdürlüğünün görev yaptığı ilde bir olay meydana geldiğinde yurt içi ve yurt dışından arama ve kurtarma faaliyetlerine katılan askeri, kamu, özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını birlik müdürü koordine edecek.
Arama ve kurtarma faaliyetlerinin koordinasyonu sorumlu mülki amirin gözetiminde gerçekleştirilecek.
- İntikal planının hazırlanması
Birlik müdürlükleri ve il ekipleri kendi intikal planını hazırlayacak ve güncel tutacak. İl ekiplerinin intikal planları sorumlu birlik müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlanacak. Birlik müdürlükleri, yurt içi ve yurt dışı afet ve acil durumlar için kendi intikal planını oluşturacak.
Birlik müdürlükleri, sorumluluk bölgesi dışında meydana gelecek afet ve acil durumlarla ilgili bölgesel intikal planı hazırlayacak, bu plana, sorumluluk bölgesinde bulunan iller dahil edilecek.
İllere ait intikal planları valilikçe, bölgesel intikal planları ise başkanlıkça onaylanacak. Birlik müdürlüğü ile sorumluluk bölgesinde yer alan il ekiplerinin katılımı ile yılda bir defa intikal planları değerlendirme toplantısı yapılacak.
Başkanlıkça, birlik müdürlüklerinin katılımı ile yılda bir defa intikal planları ulusal değerlendirme toplantısı düzenlenecek.
- Haber merkezi oluşturulacak
Birlik müdürlüklerinde afet ve acil durum haberlerinin alınması, ilgililere ulaştırılması ve değerlendirilmesi amacıyla 24 saat esasına göre çalışan bir haber merkezi oluşturulacak.
Olay bölgesinde de arama ve kurtarma hizmetlerine ilişkin haberleşmeyi sağlayacak seyyar merkez kurulacak.
Birlik müdürlükleri ile il ekipleri görevlendirildikleri olay yerinde en az 10 gün kendi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerekli planlamayı yapacak.
Birlik müdürlükleri ve il ekiplerinin envanterinde bulunan araç ve malzemeler arama ve kurtarma hizmetleri dışında kullanılamayacak.
Birlik müdürlükleri ve il ekibi personeli, Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birlikleri ile İl Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Ekipleri Kıyafet Yönetmeliğinde belirtilen kıyafeti giyecek, tanıtma ve rütbe işaretlerini taşıyacak, başkanlıkça dizayn edilen kıyafet dışında başka bir kıyafet kullanılamayacak.
Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, 21 Temmuz 2000'de Resmi Gazete'de yayımlanan Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri ve Ekiplerinin Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.
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