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Türkiye'nin birçok bölgesini olumsuz etkileyen yangınlar sebebiyle bp Türkiye ve Castrol Türkiye, acil ihtiyaçlara destek olmak ve yangından etkilenen ailelerin yaralarını sarmak için Ahbap Derneği'ne 1 milyon TL'lik bağışta bulunacak.

Desteğin, yangın sebebiyle afet bölgesi ilan edilen illerde evleri zarar görmüş kişilerin evlerinin onarılması ve ihtiyaçlarının giderilmesi, yaralı hayvanların tıbbi tedavilerinin karşılanması, işyerlerinin, bahçelerin ve meraların ihtiyaçlarının temininde kullanılması planlanıyor. Ahbap Derneği'nin yapacağı ihtiyaç tespiti çalışmalarının ardından, ihtiyaçların bölge halkına ulaştırılması planlanıyor.

bp Türkiye ve Castrol Türkiye olarak yangından etkilenenlere destek olmak amacıyla harekete geçtiklerini belirten bp Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan, "Bu zorlu süreçte felaketten etkilenenlerin yaralarını sarmak ve normale dönme süreçlerinin hızlandırılmasına katkı sağlamak için çorbada tuzumuz olsun diyerek Ahbap Derneği aracılığıyla onların yanında olmak istedik. Desteğimizle afeti yaşayanların hayatlarına katkı sağlamak bizim için çok önemli" dedi.

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Ayhan Köksal ise, "Yangından etkilenen bölgelerdeki yaraları sarmak için Ahbap Derneği ile beraber hareket ederken, aynı zamanda bölgelerdeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bununla beraber, orta ve uzun vadede yapabileceklerimizi de planlıyoruz" ifadesini kullandı.