Bir Kadının ve Bir Ülkenin Anıları

Bir kadındı ve gözleri intihar

Sevgilisi sürgündü ve anıları bir ülke

Zeytinyağı tenekelerinde çiçekleriyle

Başka kentler çevrelerdi kentleri

Yasak kentler/ötekiler

Bir ülkeydi ve bir kadındı imgeler

Çingeneler/zakkumlar/beşibiryerdeler

Sevgilisi rehindi ve bilekleri kesik

Bodrum kokan soluklarıyla

Başka çocuklar çevrelerdi çocukları

Yasak çocuklar/ötekiler

Kadınlar sürekli tığ örerdi ve yoktu anıları

ve sokaklar sanki

Geceyarısı uyanmış erkekler kalabalığı

Bir kadındı / bir ülkeydi/kapanmazdı artık yarası

Lale Müldür