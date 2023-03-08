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Afet bölgesinde kadınların günlük yaşamı

Kahramanmaraşlı depremlerde an itibarıyla 46.104 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yıkıma uğrayan 11 ilimizde hayatta kalanlar, geleceklerini yeniden kurmanın çabası içinde. Kurulacak yeni hayatlarda elbette belki de en büyük yükü, en büyük sorumluluğu kadınlar üstlenecek

Giriş: 08.03.2023 - 09:55 | Güncelleme: ABONE OL

  • "Yeryüzünde gördüğümüz her şey, kadının eseridir."
    Mustafa Kemal Atatürk

  • "Hıçkırarak ağlayan bir kadının gözyaşları, ağlatan adamın başına geleceklerinin altına atılacak imzadır.
    Charles Bukowski

  • "Kadınlar bizi sevdikleri zaman, her suçumuzu bağışlarlar."
    Honore de Balzac

  • "Erkeği erkek yapan kadındır."
    Emile Zola

  • "Gökyüzünün yarısını kadınlar taşır."
    Çin Atasözü

  • "Hiçbir süs ve makyaj bir kadını, analık sevgisi kadar güzelleştiremez."
    Emile Zola

  • "Bir uygarlığın seviyesini ölçmek isterseniz, derhal kadının hayat şartlarına bakın."
    Stuart Mill

     

  • Hoşlandığım Kadınlar
    Ne yapsam neye benzetsem;
    Bu mahzun halimi.
    Aşıklık değil benimkisi,
    Yolculuk değil,
    Neyi duysam hüzünlenirim,
    En ufak şeyi, rüzgârı bile.
    Kimseye benzemez gülmem konuşmam,
    Kimseye benzemez hoşlandığım kadınlar,
    O kadınlarki rüzgâra verip saçlarını,
    Resimlerde yaşayan,
    Şiirlerde yaşayan...

    Edip Cansever

  • Kadın
    Kalıp değil bir fikir…
    Elmas sorguçlu fakir;
    Açıkta sırrı bakir;
    Kadın…
    Çölde kaçan bir serap;
    Yönü kementli mihrap…
    Madeni som ıstırap;
    Kadın…
    Dipsiz hasrete tuzak;
    En yakınken en uzak…
    Tadı zehrinde erzak;
    Kadın…

    Necip Fazıl Kısakürek

  • Bölünen Kadınlar
    Kısık bir perdenin o gerçeği
    Gösterdiğinden umutlu
    Bir perdenin kısık yeri kadar
    İncelen kadınlar
    Dünya, nedir onlardaki yansın
    Demir mi, ateş mi, belki cehennem
    Pervaneler işte, renkli camlara
    Çarpa çarpa hayal kanatlarını
    Tükenen kadınlar

    Gülten Akın

  • Kadındılar
    Kadındılar hep onlardan istendi
    Ağırdı kaldırdılar
    Taşlıydı, bırakılsa elleri
    Düşer kalırdılar.
    İtilmiş gündüzlerde
    Çoğu ancak gecelerde vardılar
    Çağrıldıkça geçici
    Fısıltılara kandılar.
    Onlar bütün yatışlardan
    Biraz korku biraz umut kalkardılar
    Dendi istemiyorum güçleriydi oysa
    Bütün yalnız kaldılar.
    İstenseydi ağrılı bir sütü
    Mutlu sevinçli sağardılar
    Dölsüz bir süre eğrelti yeşili
    Bakır sıcaklar geldi soldular
    Kıskançtılar, onurlu
    Baktılar başlar öne eğiliyor
    Hırçın atların terkisinde
    Yalçın dağlara kaçtılar.

    Behçet Necatigil

  • Kadınlarımızın Yüzleri

    Kadınlarımızın yüzü acılarımızın kitabıdır
    Acılarımız, ayıplarımız ve döktüğümüz kan
    Karasabanlar gibi çizer kadınların yüzünü.

    Ve sevinçlerimiz vurur gözlerine kadınların
    Göllerde ışıyan seher vakıtları gibi.
    Hayallerimiz yüzlerindedir sevdiğimiz kadınların,
    Görelim görmeyelim karşımızda dururlar
    Gerçeğimize en yakın ve en uzak.

    Nazım Hikmet

  • Kadın
    Kalıp değil bir fikir...
    Elmas sorguçlu fakir;
    Açıkta sırrı bakir;
    Kadın...

    Çölde kaçan bir serap;
    Yönü kementli mihrap...
    Madeni som ıstırap;
    Kadın...

    Dipsiz hasrete tuzak;
    En yakınken en uzak....
    Tadı zehrinde erzak;
    Kadın...

    Bir işaret, bir misal;
    Ayrılık remzi visal...
    Allah'a yol bir timsal;
    Kadın...

    Necip Fazıl Kısakürek

  • Bir Kadının ve Bir Ülkenin Anıları
    Bir kadındı ve gözleri intihar
    Sevgilisi sürgündü ve anıları bir ülke
    Zeytinyağı tenekelerinde çiçekleriyle
    Başka kentler çevrelerdi kentleri
    Yasak kentler/ötekiler

    Bir ülkeydi ve bir kadındı imgeler
    Çingeneler/zakkumlar/beşibiryerdeler
    Sevgilisi rehindi ve bilekleri kesik
    Bodrum kokan soluklarıyla
    Başka çocuklar çevrelerdi çocukları
    Yasak çocuklar/ötekiler

    Kadınlar sürekli tığ örerdi ve yoktu anıları
    ve sokaklar sanki
    Geceyarısı uyanmış erkekler kalabalığı
    Bir kadındı / bir ülkeydi/kapanmazdı artık yarası

    Lale Müldür

  • Dünya Kadınlar Günü'nün Ortaya Çıkış Hikâyesi
    Amerika Sosyalist Partisi, 28 Şubat 1909'da New York'ta bir 'Kadınlar Günü' düzenledikten sonra 1910 Uluslararası Sosyalist Kadın Konferansı, her yıl bir 'Kadınlar Günü' düzenlenmesini önerdi.

    1917'de Sovyet Rusya'da kadınlar oy hakkı kazandıktan sonra 8 Mart ulusal bayram oldu. 'Kadınlar Günü', 1967'de feminist hareket tarafından benimsenene dek ağırlıklı olarak sosyalist hareketler ve komünist ülkeler tarafından kutlandı. 1975'te Birleşmiş Milletler tarafından kutlanmaya başlandı.

    Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 16 Aralık 1977'de aldığı kararla üye ülkeler kendi geleneklerine ve tarihlerine uygun bir günü Uluslararası Kadın Hakları ve Uluslararası Barış Günü ilan etmeye davet edildi.

     

    Türkiye'de de '8 Mart Dünya Kadınlar Günü', ilk kez 1921'de iki komünist kız kardeş Rahime Selimova ve Cemile Nuşirvanova'nın girişimiyle gerçekleştirildi.

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