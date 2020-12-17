AFD’den VakıfBank’a 200 milyon Euro kredi

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Türkiye’de enerji verimliliği yüksek konut sayısını artırmayı amaçlayan VakıfBank, AFD ile ‘Yeşil Konut Projesi’ni hayata geçirdi. Yapılan anlaşma ile sağlanan 200 milyon Euro, sektörünün en yüksek ‘Yeşil Konut Kredisi’ olma özelliğini taşıyor.

VakıfBank ve AFD üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Bankanın Genel Müdürlüğünde bir imza töreni düzenlendi. Törende konuşan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “AFD ile işbirliğimizin son halkası olan 200 milyon Euro tutarındaki ‘Yeşil Konut Projesi’ kapsamında kredi anlaşmasını imzalamış olmaktan oldukça memnuniyet duyuyorum. Hatırlanacağı gibi AFD ile ilk iş birliğimiz 2017 yılında imzaladığımız kredi ile başlamıştı. Şimdi ise ülkemiz için çok önemli olan ‘Yeşil Konut Projesi’ için yeni bir anlaşma imzalamış bulunmaktayız” dedi. Söz konusu kredinin Türk bankacılık sektöründe şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük tutarlı ‘Yeşil Konut Kredisi’ olduğuna dikkat çeken Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son olarak Aralık ayının başında 750 milyon ABD doları tutarında mevduat bankaları tarafından gerçekleştirilen ilk Sürdürülebilir Eurobond ihracını başarıyla gerçekleştirmiştik. Şimdi de AFD ile imzalamış olduğumuz ‘Yeşil Konut Projesi’ kredisi, sürdürülebilirlik alanında güçlü adımlar atmaya devam ettiğimizin somut bir göstergesidir.”

KAYNAK, A VE B SERTİFİKALI ÇEVRE DOSTU PROJELERDE KULLANILACAK

Üstünsalih, söz konusu kredi anlaşmasından elde edilecek kaynağın A ve B sertifikalı çevre dostu konut projelerinin finansmanında kullanılacağının altını çizdi.

İmza törenine katılan İstanbul Fransız Başkonsolosu Oliver Gauvin, Paris İklim Anlaşması'nın beşinci yıldönümünün kutlandığı bugünlerde, imza törenine katılmaktan memnuniyet duyduğuna dikkat çekerek, “Uluslararası toplum, karbon emisyonlarını azaltma çabalarını artırsa da hedefin hala uzağındayız. Temiz ve sürdürülebilir enerji ile CO 2 tasarrufu konusunda yapılan çalışmalar, doğru yönde atılan adımlardır” diye konuştu. Gauvin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Buna ek olarak, yeşil konut projeleri ve mevcut binaların enerji tüketimlerinin iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar, büyüme potansiyeli yüksek olan sektörlerdir. Bu tarz çalışmalar konut sahiplerine iklim değişikliğine olumlu katkı fırsatı sunar. Fransız kurumları ve şirketleri bu sektöre çok yatırım yaptılar.. Bugün gerçekleştirilen ve teknik alanda işbirliğini de içeren bu anlaşma ile söz konusu kredinin yanı sıra, yeşil konut projelerinin arzı tarafında en iyi uygulamaları ve yenilikleri Türkiye’ye de yayabileceğimiz için mutluyum”

AFD Türkiye Direktör Yardımcısı Emilie Huang ise AFD’nin Türkiye stratejisine ilişkin şunları kaydetti:

“AFD olarak, düşük karbon ekonomisine geçişi desteklemek için finansal kurumlar ve doğrudan yatırımlar aracılığıyla finansman sağlayarak, Türkiye’nin daha sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. VakıfBank ile bu hedefler doğrultusunda iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu çok dilimli kredi olanağı, enerji verimliliği yüksek konut edinmek isteyen VakıfBank müşterilerinin krediye erişimini kolaylaştıracak aynı zamanda iddialı bir yeşil kredi portföyü oluşturarak VakıfBank’ın sürdürülebilir finansman stratejisini destekleyecek şekilde yapılandırılmıştır. Bu proje ile bağlantılı oluşturulan ‘Teknik Yardım Programı’ ile de hem VakıfBank'ın sürdürülebilirlik hedeflerinde uygulama ve prosedürlerinin dönüştürülmesine katkıda bulunmayı hem de inşaat sektöründeki paydaşlarının enerji verimliği yüksek konutlara duyduğu ilgiyi artırmayı hedefliyoruz.”