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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi AFAS Stadı, bu sezon Galatasaray'a ikinci kez kapılarını açacak - Futbol Haberleri

        AFAS Stadı, bu sezon Galatasaray'a ikinci kez kapılarını açacak

        Galatasaray AZ Alkmaar ile karşılaşacağı AFAS Stadı'na bu sezon ikinci kez ayak basacak. İki takım arasında 28 Kasım 2024'te oynanan maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 11:22 Güncelleme: 13.02.2025 - 12:24
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        Galatasaray AFAS'a yabancı değil!
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        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda bu akşam AZ Alkmaar ile karşılaşacağı AFAS Stadı'nda bu sezon ikinci kez ayak basacak.

        "Kupa 2"de bu sezon ilk kez uygulanan 36 takımlı lig etabında 8 müsabakada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 14. olarak yolun son 16 turu play-off'unda devam etti. Seri başı olarak kura çekimine giren Galatasaray, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile eşleşti.

        Sarı-kırmızılı ekip, turun ilk maçında bu akşam Alkmaar kentindeki AFAS Stadı'nda AZ Alkmaar ile mücadele edecek. Galatasaray, lig etabının 5. haftasında yine bu statta karşılaştığı rakibine bu sezon ikinci kez konuk olacak.

        İki takım arasında 28 Kasım 2024'te oynanan maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

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        AFAS STADI'NIN GEÇMİŞİ

        Hollanda futbolunun son yıllardaki önemli takımlarından AZ Alkmaar'ın maçlarına ev sahipliği yapan AFAS Stadı'nın kapıları sporseverlere, 2006'da açıldı.

        Yaklaşık 9 bin seyirci kapasiteli Alkmaarderhout Stadı'nın ihtiyaçları karşılayamaması üzerine yapımına başlanan AFAS Stadı, 38 milyon avroya inşa edildi. Yaklaşık 17 bin seyirci kapasitesiyle 2006'da açılışı yapılan stadyum, AZ Alkmaar'ın yükselişinde büyük pay sahibi oldu.

        Sahaya yakın, tek katlı ve dik tribünleriyle taraftarların iyi bir atmosfer oluşturmasını sağlayan stadyumun Molenaar tribününün üzerindeki çatı Ağustos 2019'da kısmen çöktü. Yaklaşık 4 ay kapalı kalan stadyum, 2019 yılının son günlerinde yeniden kapılarını açtı.

        Çökmesinden sonra 2020'de çatısında yenileme çalışmaları başlayan AFAS Stadı'nın kapasitesi de yaklaşık 20 bin seyirciye çıkartıldı.

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