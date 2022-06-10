Sunuculuğunu ünlü oyuncu ve müzisyen Uğur Aslan'ın yaptığı eğlence programı Afara'nın bu akşam yayınlanacak 10 Haziran konukları belli oldu. Her hafta Cuma gecesi 00:15'te yayınlanan programa birbirinden ünlü isimler konuk olmaya devam ediyor. Peki, Afara 9. bölüm konukları kimler? İşte 10 Haziran Afara konukları isimleri...