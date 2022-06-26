AFAD ve Kandilli: Son depremler listesi 26 Haziran Pazar son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

"Deprem mi oldu, nerede?" sorgulamaları devam ediyor. Deprem endişesi yaşayan ve sarsıntı hisseden kişiler depremin kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremlerin büyüklüğünü, nerede olduğunu, derinliğini ve saatini anlık olarak paylaşıyor. İşte, son dakika depremler listesi...

26 HAZİRAN 2022 AFAD SON DEPREMLER

26 HAZİRAN 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.06.26 07:42:34 38.4072 39.0852 16.9 -.- 1.9 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2022.06.26 07:12:10 40.3582 28.9013 11.6 -.- 1.9 -.- YORUKALI-MUDANYA (BURSA) İlksel

2022.06.26 04:37:27 38.6027 27.9563 6.6 -.- 2.8 -.- TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA) İlksel

2022.06.26 04:00:52 38.9932 27.8690 6.5 -.- 1.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2022.06.26 02:40:09 36.8612 27.7250 3.1 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.26 02:38:38 36.9137 27.7760 13.7 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.26 02:26:28 37.0320 28.3665 2.1 -.- 1.4 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.06.26 02:21:36 40.1435 31.6822 5.0 -.- 2.4 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel

2022.06.26 00:33:19 36.9002 27.6347 18.4 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel