AFAD ve Kandilli son depremler listesi: Ege Denizi sallanıyor! 22 Şubat az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Son depremler listesi güncellenerek kamuoyu bilgilendiriliyor. Yaşanan en ufak sarsıntıda deprem mi oldu sorusuna yanıt aranırken AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde depremin büyüklüğü, enlemi, yeri ve derinliği gibi bilgiler yer alıyor. Ege Denizi'ndeki sarsıntılar devam ederken yaşanan son depremleri haberimizde yer verdik. İşte 22 Şubat Cumartesi son dakika deprem listesi
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi anlık olarak değişiyor. Son zamanlarda Ege Denizi'nde meydana gelen depremler dolasıyla son depremler listesi sürekli kontrol ediliyor. Peki en son nerede deprem oldu? İşte 22 Şubat 2025 son depremler listesi
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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SON DEPREMLER
EGE DENİZİ’NDE DEPREM!
Kandilli Rasathanesi verilerine göre 22 Şubat saat 07.45’te 3.2 büyüklüğünde Ege Denizi’nde deprem oldu.
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ERZURUM HINIS’TA DEPREM
21 Şubat’ta Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Hınıs ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Sarsıntı sonrası ilçe halkı sokağa çıktı.
Karla kaplı ilçede soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Hınıs Kaymakamı Onur Bektaş, ilçede şu an için herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirterek, araştırmalarının sürdüğünü söyledi.