Özellikle Türkiye’nin deprem bölgelerinde yaşanan sarsıntılar vatandaşları panik haline sürüklüyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından veriler sürekli olarak aktarılarak ülke genelinde paylaşılıyor. İşte 26 Ekim Çarşamba 2022 son depremler listesi…

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