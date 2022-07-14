Deprem endişesi yaşayan kişiler deprem olup olmadığına dair sorgulamalar yapıyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde yaşanan son depremler AFAD - Kandilli Rasathanesi tarafından güncel şekilde paylaşılıyor. İşte 14 Temmuz Perşembe son depremler listesi...

14 TEMMUZ 2022 AFAD SON DEPREMLER

14 TEMMUZ 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.07.14 10:50:21 36.9347 28.1905 3.5 -.- 1.3 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2022.07.14 10:30:08 40.8483 31.6625 9.0 -.- 2.2 -.- YESILCELE-(BOLU) İlksel

2022.07.14 10:09:52 37.6043 36.0795 5.8 -.- 1.8 -.- CICEKLIDERE-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2022.07.14 10:05:46 35.2147 25.3062 5.4 -.- 3.0 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.07.14 10:02:37 36.9250 28.2460 12.0 -.- 2.0 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2022.07.14 09:49:29 36.9378 28.2055 7.3 -.- 2.3 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2022.07.14 09:23:42 34.5248 24.7617 5.0 -.- 3.3 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.07.14 09:17:38 37.4428 37.0978 12.3 -.- 1.5 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.07.14 08:54:54 37.9545 27.6787 7.3 -.- 2.1 -.- MESELI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2022.07.14 08:42:14 37.3965 37.2130 6.5 -.- 1.8 -.- IGDELI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.07.14 05:48:37 37.1037 27.9563 10.5 -.- 2.7 -.- DEREKOY-MILAS (MUGLA) İlksel

2022.07.14 05:39:07 35.1345 25.3072 10.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.07.14 03:26:55 37.3827 37.2042 7.3 -.- 1.5 -.- IGDELI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.07.14 03:22:45 37.3872 37.1902 10.6 -.- 1.2 -.- CIGDEMTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.07.14 02:20:55 37.4710 37.2377 2.4 -.- 1.4 -.- YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.07.14 02:19:58 37.4070 37.2008 7.9 -.- 1.7 -.- SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.07.14 02:18:04 38.1927 31.9445 4.0 -.- 1.6 -.- BULCUK-ILGIN (KONYA) İlksel

2022.07.14 01:26:55 37.3595 37.1665 8.6 -.- 1.1 -.- AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.07.14 00:18:18 37.4100 37.2105 5.7 -.- 1.4 -.- SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.07.14 00:17:34 37.3762 37.1282 5.2 -.- 1.7 -.- KADINCIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.07.14 00:12:17 41.1613 43.9270 5.3 -.- 2.0 -.- GURCISTAN-ERMENISTAN SINIR BOLGESI İlksel

2022.07.14 00:01:49 35.1848 25.3150 5.5 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel