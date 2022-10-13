Osmaniye bölgesinde gece 23:04 saatlerinde 3.9 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Deprem endişesi ve sarsıntı hisseden insanlar Türkiye genelinde meydana gelen son depremlere ilişkin veri araştırması yapıyor. İşte 13 Ekim Perşembe son depremler tablosu…

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