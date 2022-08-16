Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi araştırılıyor. "Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" sorusu binlerce vatandaş tarafından yanıtını arıyor. İşte 16 Ağustos Salı son dakika depremleri...

16 AĞUSTOS 2022 AFAD SON DEPREMLER

16 AĞUSTOS KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2022.08.16 07:47:09 37.9628 27.1777 14.2 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.16 06:59:09 37.9780 27.1572 7.4 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.16 04:44:27 39.0292 40.3997 8.4 -.- 2.2 -.- BALIKLICAY-(BINGOL) İlksel

2022.08.16 04:39:35 37.0373 28.4503 11.2 -.- 1.7 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.16 04:35:08 37.9863 27.1495 4.1 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.16 04:29:19 37.0952 28.5177 6.7 -.- 3.1 2.9 CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.16 02:13:08 37.9142 36.4853 5.3 -.- 2.7 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.08.16 02:10:18 37.9163 36.4590 4.7 -.- 2.4 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.08.16 01:33:41 37.9620 27.1810 14.5 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.16 00:38:10 38.0010 27.1942 14.3 -.- 1.6 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel