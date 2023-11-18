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        Haberler Gündem Hava Durumu AFAD uyardı: Hafta sonu İstanbul hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? 18-19 Kasım İstanbul hava durumu, fırtına çıkacak mı?

        AFAD uyardı: Hafta sonu İstanbul hava durumu nasıl olacak? 18-19 Kasım İstanbul hava durumu

        Bir kez daha soğuk havaların etkisi altına giren İstanbul'da, hafta sonu hava durumunun nasıl olacağı şimdiden gündem olmuş durumda. 16 milyondan fazla vatandaşımızın ikamet ettiği megakentte 18-19 Kasım Cumartesi ve Pazar günlerinde hava durumunun nasıl olacağı ve Meteoroloji tarafından yapılan son açıklamaları bir araya getirdik. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 00:37 Güncelleme: 18.11.2023 - 00:37
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        • 1

          18-19 Kasım İstanbul hava durumu sosyal medyada merak konusu oldu. İl genelindeki milyonlarca vatandaş, hafta sonu yağış olup olmadığına ilişkin aramalar yapıyor. Konuyla ilgili olarak gözlerin çevrildiği Meteoroloji'den önemli açıklamalar geldi. İşte ayrıntılar...

        • 2

          HAFTA SONU İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

          Meteoroloji'den yapılan açıklamada Marmara bölgesine hafta sonu fırtına uyarısı yapılırken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

          AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; 29 ilimiz için "turuncu", 26 ilimiz için "sarı" uyarı olmak üzere toplam 55 ilimiz için meteorolojik uyarı yapıldı.

        • 3

          İSTANBUL'DA İKİ GÜN FIRTINA VAR

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

        • 4

          AFAD İSTANBULLULARI UYARDI

          Öte yandan AFAD, SMS ile yaptığı uyarıda, "Meteoroloji'ye göre İstanbul'da yarın sağanak yağış ve tam fırtına bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskını, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olun" ifadelerini kullandı

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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