Bursa'da siren sesi çalınmayacak!

Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) , sosyal medyada "kentte siren sistemlerinin çalınacağı" paylaşımları üzerine açıklama yaptı.

"KAYNAĞI OLMAYAN HABERE İTİBAR ETMEYİNİZ"

AA'da yer alan habere göre sosyal medyadaki bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu çalışma yalnızca Gaziantep ilini kapsamaktadır. Lütfen resmi açıklamalar dışında sosyal mecralarda dolaşan, kaynağı belli olmayan haberlere itibar etmeyiniz" ifadesine yer verildi.