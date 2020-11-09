AFAD personeli deprem anında yapılması gerekenleri simülasyonda canlandırdı

AFAD personelinin, 12 Kasım "Afet Eğitimi Hazırlık Günü" kapsamında, deprem sırasında yapılması gerekenleri simülasyon merkezinde uygulamalı olarak gösterdiği anlar, AA tarafından görüntülendi.
Bir deprem anının canlandırıldığı simülasyonda, AFAD personeli, sağlam eşyaların önünde çök-kapan-tutun yaparak sarsıntının geçmesini bekledi.
AFAD personeli, daha sonra doğalgaz vanasını ve elektrik şalterini kapatıp afet çantasını alarak binadan ayrıldı.
- "Depremin afete dönüşmesini istemiyoruz"
Deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan AFAD eğitmeni Gamze Yıldırım, depremin afete dönüşmesini istemediklerini, depremi, bir doğa olayı olarak zarar görmeden yaşamak istediklerini belirtti.
Yıldırım, binaların sağlam olmasının ve binalarda yapısal değişiklik yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.
Vatandaşların aile afet planı hazırlamasının şart olduğunu belirten Yıldırım, evde tehlike avı yaparak kullanılmayan eşyaları azaltmanın, diğerlerini sabitlemenin önemine, tahliyenin yapılacağı kapı önlerinde de eşya bulundurulmaması gereğine işaret etti.
Yıldırım, deprem sırasında sağlam bir eşyanın önünde çök-kapan-tutun hareketi yaparak beklenmesi, balkon ve merdivenlere çıkılmaması, asansöre binilmemesi yönünde uyarılarda bulundu.
Sarsıntının geçmesinin ardından, ilk 72 saatte ihtiyaç duyulabilecek malzemelerin bulunduğu afet çantasını alarak evden çıkılması gerektiğini anlatan Yıldırım, daha sonra vatandaşların profesyonel ekiplerin yönlendirmelerine uymalarını beklediklerini dile getirdi.
Yıldırım, vatandaşların afetler konusundaki farkındalıklarını artırmak amacıyla afet bilinci eğitimlerinin aralıksız devam ettiğini söyledi.
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