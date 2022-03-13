AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi: Son dakika deprem mi oldu, nerede?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan güncel son depremler listeleri gündemde. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, meydana gelen tüm depremleri güncel olarak resmi internet siteleri üzerinden duyuruyor. İşte 13 Mart 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD SON DEPREMLER - 13 MART

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 13 MART

2022.03.13 07:42:50 40.2790 36.4843 5.3 -.- 2.4 -.- DEREYAKA-(TOKAT) İlksel

2022.03.13 07:34:55 37.8427 41.9698 1.8 -.- 2.6 -.- KALENDER-(SIIRT) İlksel

2022.03.13 05:43:05 41.0395 33.6613 3.9 -.- 2.4 -.- EKSIK-ILGAZ (CANKIRI) İlksel

2022.03.13 04:37:19 37.0712 28.3868 2.8 -.- 1.4 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.13 04:23:29 40.8748 31.6357 5.2 -.- 1.9 -.- CUKUROREN-(BOLU) İlksel

2022.03.13 04:21:58 40.2220 42.1105 7.8 -.- 1.3 -.- DONERTAS-HORASAN (ERZURUM) İlksel

2022.03.13 03:57:46 33.7287 27.6195 6.1 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.13 02:39:12 39.8713 40.1015 18.6 -.- 1.5 -.- YUREKLI-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel

2022.03.13 02:19:15 36.1730 31.1707 6.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2022.03.13 02:08:41 35.9517 27.5117 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2022.03.13 01:52:36 40.0397 27.4188 8.9 -.- 2.3 -.- CAMOBA-YENICE (CANAKKALE) İlksel

2022.03.13 01:17:19 36.1770 27.7545 7.6 -.- 2.3 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.13 00:34:44 35.0780 33.8832 5.5 -.- 2.1 -.- KIBRIS-GAZIMAGUSA İlksel

2022.03.13 00:11:50 37.0583 28.3627 4.2 -.- 1.5 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel