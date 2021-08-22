Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 22 Ağustos Pazar günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 22 AĞUSTOS 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Son olarak Elazığ Sivrice'de 2.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 22 AĞUSTOS 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.08.22 08:54:33 36.3528 27.1740 2.6 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.22 08:46:07 36.3040 27.1302 11.4 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.22 08:43:21 36.4058 27.1938 3.3 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.22 08:19:01 36.3030 27.1337 11.6 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.22 08:11:09 38.5070 39.4147 12.9 -.- 1.9 -.- GOLARDI-(ELAZIG) İlksel

2021.08.22 08:03:12 40.1593 31.7590 2.3 -.- 1.8 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2021.08.22 07:39:35 36.3872 27.1380 23.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.22 07:17:17 36.3785 27.2835 5.0 -.- 1.7 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.08.22 07:15:22 36.3622 27.1832 19.2 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.22 07:14:47 36.3202 27.0785 7.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.22 07:08:54 36.3650 27.1537 23.1 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.22 07:04:54 36.4045 27.2600 5.0 -.- 1.7 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.08.22 07:00:41 39.1012 36.0700 14.4 -.- 1.4 -.- TATILI-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel

2021.08.22 06:57:21 36.3722 27.0713 3.6 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.22 06:15:15 35.8855 31.1398 10.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.22 06:07:57 36.4130 27.0747 5.8 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.22 06:06:37 36.3487 27.0692 7.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.22 05:50:17 36.3590 27.1658 22.8 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.22 05:48:11 36.3917 27.1520 8.7 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.22 05:18:40 36.3517 27.0727 13.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.22 04:47:33 39.0272 41.6778 6.0 -.- 2.0 -.- DEGERLI-VARTO (MUS) İlksel

2021.08.22 04:41:09 36.4193 27.3143 5.0 -.- 1.6 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.08.22 04:11:50 36.4008 27.2360 2.6 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.22 03:53:33 36.2752 26.9872 8.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.22 03:12:00 36.4023 27.2050 10.4 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.22 03:10:35 36.3562 27.1508 6.6 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.22 03:10:23 38.7300 43.1918 7.7 -.- 2.2 -.- OZYURT-(VAN) İlksel

2021.08.22 02:58:22 38.4680 38.8970 27.1 -.- 1.6 -.- KARAALI-BASKIL (ELAZIG) İlksel

2021.08.22 02:41:13 36.5177 25.4060 8.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.22 02:37:51 36.4517 27.2700 4.4 -.- 1.4 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.08.22 02:00:47 38.9912 29.6840 1.9 -.- 1.5 -.- CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel

2021.08.22 01:56:20 37.8618 27.2150 16.4 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.08.22 01:56:03 36.0702 27.5257 11.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.22 01:53:03 36.4425 27.1002 25.9 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.22 01:51:45 36.3553 27.1593 19.7 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.22 01:47:38 37.5477 29.6095 5.0 -.- 2.5 -.- SALDA-YESILOVA (BURDUR) İlksel

2021.08.22 01:37:02 36.5118 25.4607 6.2 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.22 01:30:22 36.4080 27.1295 5.0 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.22 01:27:26 36.3518 27.0775 9.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.22 01:23:47 36.4888 27.3562 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.22 00:32:13 36.3340 27.0980 6.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.22 00:21:36 36.3800 27.2008 9.2 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.22 00:15:36 36.4798 28.7133 5.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel