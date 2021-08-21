Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 21 Ağustos Cumartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 21 AĞUSTOS 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Son olarak Ege Denizi açıklarında 1.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 21 AĞUSTOS 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:



Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.08.21 09:38:46 36.3217 27.1097 8.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.21 09:38:13 36.3412 27.0913 10.2 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.21 09:26:29 36.3478 27.1413 19.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.21 09:23:05 37.0110 29.1063 4.3 -.- 2.2 -.- AKPINAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2021.08.21 09:04:40 36.4100 27.1655 11.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.21 09:01:04 36.3745 27.1650 17.1 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.21 08:56:26 38.9575 26.2882 15.7 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2021.08.21 08:55:49 36.3148 27.1373 8.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.21 08:48:02 36.4078 27.2427 16.3 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.21 08:35:33 36.3660 27.1512 9.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.21 08:19:18 36.4037 27.0745 1.3 -.- 3.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.21 08:06:18 36.2673 27.1220 25.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.21 07:38:39 36.4295 27.2647 2.2 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.08.21 07:34:07 38.1825 28.8323 9.9 -.- 2.5 -.- KIRANDAMI-BULDAN (DENIZLI) İlksel

2021.08.21 07:16:00 36.3357 27.1812 10.9 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.21 07:05:23 35.1615 25.2050 5.5 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.08.21 06:31:56 36.3913 26.9817 5.1 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.21 06:24:05 36.3760 27.0490 2.5 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.21 06:02:33 36.2890 27.1475 10.5 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.21 05:43:44 36.2832 27.0918 14.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.21 04:48:47 36.3790 27.0587 9.4 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.21 04:34:03 36.3032 27.0570 8.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.21 04:07:46 38.9183 26.0105 5.5 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2021.08.21 03:53:22 35.7273 32.6967 11.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.21 03:47:59 34.3042 25.2827 13.2 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2021.08.21 03:01:18 36.3992 27.1252 5.0 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.21 02:45:48 36.0665 27.5548 11.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.21 01:43:12 36.4477 27.2952 19.3 -.- 1.6 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.08.21 01:08:40 37.8615 26.4032 7.6 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.21 01:06:49 36.3180 27.2065 24.5 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.21 00:50:30 36.3637 27.0240 7.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.21 00:50:27 40.5773 37.0582 5.4 -.- 1.8 -.- ALANKOY-BASCIFTLIK (TOKAT) İlksel