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Son dakika deprem haberleri: Deprem mi oldu, nerede? 18 Şubat AFAD - Kandilli son depremler

Türkiye'de meydana gelen son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean paylaşılıyor. Deprem endişesi yaşayan vatandaşlarımız yaşanan sarsıntılar sonrası "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" Sorularına yanıt arıyorlar. İşte 18 Şubat son dakika deprem haritası..

18.02.2022 - 10:52 | Güncelleme: ABONE OL
AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 18 Şubat Türkiye'de meydana gelen son dakika deprem haberleri

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 18 Şubat Cuma günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi meydana gelen depremlerin ardından güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini anlık olarak paylaşıyor. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son dakika deprem listesi haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 18 ŞUBAT 2022

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 18 ŞUBAT 2022

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.02.18 09:13:55 40.8555 31.6665 8.8 -.- 2.0 -.- YESILCELE-(BOLU) İlksel
2022.02.18 09:10:50 38.9215 27.5955 5.8 -.- 2.1 -.- SAKARKAYA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.02.18 09:00:18 37.7807 27.7670 5.0 -.- 1.9 -.- CAKMAR-KOCARLI (AYDIN) İlksel
2022.02.18 08:35:33 37.8382 27.0247 7.7 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.02.18 07:17:35 36.9700 28.3177 5.0 -.- 1.4 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.02.18 05:48:42 39.1683 40.1177 12.1 -.- 2.1 -.- YAYLABAG-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
2022.02.18 05:29:05 39.9785 24.1895 12.0 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.02.18 04:36:51 36.3033 29.5953 7.2 -.- 1.6 -.- SINNELI-KAS (ANTALYA) İlksel
2022.02.18 04:18:25 36.2868 26.9575 6.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2022.02.18 03:26:51 39.3632 40.3297 4.3 -.- 2.1 -.- KIGI (BINGOL) İlksel
2022.02.18 01:19:13 37.3915 35.9205 8.6 -.- 1.5 -.- CAYGECIT-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2022.02.18 00:20:14 37.1953 28.5570 7.6 -.- 1.6 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2022.02.18 00:19:07 39.4615 40.5512 12.9 -.- 1.9 -.- YAGMURPINARI-YEDISU (BINGOL) İlksel

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