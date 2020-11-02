AFAD İzmir depremine ilişkin ön değerlendirme raporunu yayımladı

AA

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının "AFAD Deprem" Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 30 Ekim tarihinde Seferihisar açıklarında meydana gelen depreme ait ön değerlendirme raporuna yer verildi.

Raporda, "Deprem Sisam Adası'nı kuzeyden sınırlayan yaklaşık 30 kilometre uzunlukta BKB-DGD gidişli Sisam Fayı üzerinde meydana gelmiştir. Artçı deprem dağılımı ve odak mekanizması çözümü, bu bulguyu desteklemektedir." denildi.

30 Ekim'de Türkiye saati ile 14.51'de meydana gelen ve merkez üssü Ege Denizi'nin 17,26 kilometre Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin, 16,54 kilometre derinde olduğu anımsatıldı.

Depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Doğanbey Payamlı köyüne uzaklığının 23,38 kilometre olduğu aktarılan raporda, "Ana şoktan 2 Kasım 12.54'e kadar geçen zamanda, büyüklükleri 1,0 ile 5,1 arasında değişen 1230 artçı deprem kaydedilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Depremin belirgin süresinin ise ilk hesaplamalara göre 15,68 saniye olarak belirlendiği aktarılan raporda, depremin merkez üssüne en yakın Türkiye'deki yerleşim yerleri ve il merkezleri de yer aldı.

Raporda, depremin Sisam Adası'nı kuzeyden sınırlayan yaklaşık 30 kilometre uzunlukta batı-kuzeybatı-doğu-güneydoğu (BKB-DGD) gidişli Sisam Fayı üzerinde meydana geldiği, artçı deprem dağılımı ve odak mekanizması çözümünün bu bulguyu desteklediği belirtildi.

Ön değerlendirme raporuna "https://deprem.afad.gov.tr/downloadDocument?id=2064" adresinden ulaşılabilecek.